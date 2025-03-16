Солдаты ВСУ заставили парня спеть гимн Украины, а затем хладнокровно убили его

Бойцы ВСУ заставили мирного жителя Курахово в ДНР исполнять гимн Украины, а потом убили его. Перед этим мужчину поставили на колени, рассказала РИА «Новости» местная жительница Альбина, которая видела всё своими глазами.

«Парня на коленях поставили, заставляли гимн Украины петь. Потом всё-таки его убили. Это местный житель. Просто мы с одной знакомой видели через окно», — объяснила Альбина.

Шокированная женщина также рассказала, что сама начала переживать за свою жизнь и испугалась, что военные могут подойти к ним с подругой и «просто уничтожить».