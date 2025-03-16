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16 марта, 07:59

Солдаты ВСУ заставили парня спеть гимн Украины, а затем хладнокровно убили его

Жительница Курахово: Солдаты ВСУ заставили мужчину петь гимн Украины и убили его

Бойцы ВСУ заставили мирного жителя Курахово в ДНР исполнять гимн Украины, а потом убили его. Перед этим мужчину поставили на колени, рассказала РИА «Новости» местная жительница Альбина, которая видела всё своими глазами.

«Парня на коленях поставили, заставляли гимн Украины петь. Потом всё-таки его убили. Это местный житель. Просто мы с одной знакомой видели через окно», — объяснила Альбина.

Шокированная женщина также рассказала, что сама начала переживать за свою жизнь и испугалась, что военные могут подойти к ним с подругой и «просто уничтожить».

Раскрыты зверства ВСУ в отношении мирных жителей Курахово
Раскрыты зверства ВСУ в отношении мирных жителей Курахово

Ранее похожую историю рассказала ещё одна жительница Курахово Наталья Андриевская. Бойцы ВСУ заметили её вместе с подругой на улице и попытались застрелить. В итоге вторая женщина получила ранение в ногу, но смогла выжить, а сама рассказчица не пострадала. Подруга Натальи сейчас проходит лечение в Донецке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наталья Афонина
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