Российские десантники взяли в плен прятавшихся в Часовом Яре боевиков ВСУ

Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской ВДВ взяли в плен нескольких украинских военных, обнаруженных в одном из кварталов Часова Яра, находящегося под контролем российских сил. Об этом сообщили РИА «Новости» в самом подразделении.

«Во время зачистки многоэтажного квартала в Часов Яре наши бойцы обнаружили и захватили в плен нескольких украинских военнослужащих, которых бросили сослуживцы при отступлении», — поведали в полку.

Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Артёмовском и разделён каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение города открывает путь для дальнейшего продвижения российских войск в сторону Славянско-Краматорской агломерации.