Российские десантники взяли в плен прятавшихся в Часовом Яре боевиков ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alonafoto
Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской ВДВ взяли в плен нескольких украинских военных, обнаруженных в одном из кварталов Часова Яра, находящегося под контролем российских сил. Об этом сообщили РИА «Новости» в самом подразделении.
«Во время зачистки многоэтажного квартала в Часов Яре наши бойцы обнаружили и захватили в плен нескольких украинских военнослужащих, которых бросили сослуживцы при отступлении», — поведали в полку.
Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Артёмовском и разделён каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение города открывает путь для дальнейшего продвижения российских войск в сторону Славянско-Краматорской агломерации.
Ранее и глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают в Часов Яр резервные силы. По словам политика, в городе продолжаются ожесточённые бои. Кроме того, на Краснолиманском направлении ВС РФ удерживают ситуацию под контролем.