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Регион
29 мая, 15:17

Российские десантники взяли в плен прятавшихся в Часовом Яре боевиков ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alonafoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alonafoto

Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской ВДВ взяли в плен нескольких украинских военных, обнаруженных в одном из кварталов Часова Яра, находящегося под контролем российских сил. Об этом сообщили РИА «Новости» в самом подразделении.

«Во время зачистки многоэтажного квартала в Часов Яре наши бойцы обнаружили и захватили в плен нескольких украинских военнослужащих, которых бросили сослуживцы при отступлении», — поведали в полку.

Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Артёмовском и разделён каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение города открывает путь для дальнейшего продвижения российских войск в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр
Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр

Ранее и глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают в Часов Яр резервные силы. По словам политика, в городе продолжаются ожесточённые бои. Кроме того, на Краснолиманском направлении ВС РФ удерживают ситуацию под контролем.

Марина Фещенко
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