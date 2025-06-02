Авиация группировки войск «Север» нанесла точечный удар по пункту управления беспилотниками, нейтрализовав расчёт противника и вынудив штурмовые отряды ВСУ отступить. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с этой группой ВС РФ.

По сообщениям военкоров, среди пораженных целей оказалась медийная группа женщин-операторов БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады, включая их командира, известную под позывным Валькирия. Лишившись воздушной поддержки, штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка оказались под массированным огнём. Большая часть личного состава была уничтожена, а уцелевшие отступили в Павловку, укрывшись в подвалах разрушенных зданий. С фронта доложили, что подразделению был отдан приказ прорвать оборону на направлении Павловка – Новый Путь.

Одновременно в глубине Сумской области, вблизи Кролевца и Воронежа, «Северяне» ракетными ударами ликвидировали ещё два пункта управления дронами, откуда ВСУ координировали атаки на Курскую область.

На Волчанском направлении группировка «Север» за прошедшие сутки продвинулась на 120 метров, освободив восемь домовладений. Общие потери противника за сутки превысили 280 человек, из них более 210 — на Сумском и свыше 50 — на Тёткинском направлениях.