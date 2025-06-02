Суд в Донецкой Народной Республике вынес заочный приговор экс-спикеру сил территориальной обороны ВСУ, американскому сержанту-трансгендеру** Саре Эштон-Чирилло*. Она осуждена на 20 лет колонии общего режима.

47-летняя Эштон-Чирилло* признана виновной в распространении заведомо ложных сведений о Российской армии и наёмничестве. С марта 2022 года она освещала события в Украине как корреспондент, а позднее примкнула к теробороне. В августе 2023 года Эштон-Чирилло* заняла пост официального представителя украинских Сил территориальной обороны.

Её карьера на этом посту прервалась после публикации в сентябре видео, где она намекала на расплату для «любимого пропагандиста Кремля». Вскоре после этого ролика Эштон-Чирилло* была отстранена от должности.