Американский сержант-трансгендер** из ВСУ Сара Эштон-Чирилло* приговорена к 20 годам
Суд в ДНР заочно приговорил экс-спикера ВСУ Эштон-Чирилло* к 20 годам колонии
Сара Эштон-Чирилло*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv
Суд в Донецкой Народной Республике вынес заочный приговор экс-спикеру сил территориальной обороны ВСУ, американскому сержанту-трансгендеру** Саре Эштон-Чирилло*. Она осуждена на 20 лет колонии общего режима.
47-летняя Эштон-Чирилло* признана виновной в распространении заведомо ложных сведений о Российской армии и наёмничестве. С марта 2022 года она освещала события в Украине как корреспондент, а позднее примкнула к теробороне. В августе 2023 года Эштон-Чирилло* заняла пост официального представителя украинских Сил территориальной обороны.
Её карьера на этом посту прервалась после публикации в сентябре видео, где она намекала на расплату для «любимого пропагандиста Кремля». Вскоре после этого ролика Эштон-Чирилло* была отстранена от должности.
МВД России объявило в розыск Сару Эштон-Чирилло* в июне прошлого года. За время пребывания на Украине она отличилась множеством странных заявлений. Так, она говорила, что между украинцами и их сторонниками есть огромная разница, поскольку первые, по её словам, люди, а вторые — «нелюди». В сентябре 2023 года её отстранили от должности.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов, является представителем экстремистской организации ЛГБТ**.
** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.