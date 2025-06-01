«Искандер» сработал точно: Минобороны показало кадры удара по полигону ВСУ под Днепром
МО: ВС РФ ударили по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска нанесли удар по палаточному лагерю украинских военных на полигоне Новомосковск в Днепропетровской области. В Минобороны РФ уточнили, что применялся оперативно-тактический комплекс «Искандер».
Кадры удара по полигону ВСУ под Днепром. Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанёс удар по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне «Новомосковск», — говорится в сообщении ведомства.
На опубликованных кадрах виден момент попадания по полевому лагерю.
Ранее украинская сторона сообщала, что ВС РФ нанесли ракетный удар по учебной части Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 военных, ещё около 60 пострадали. Напомним, после этого удара подал в отставку главком Сухопутных войск Драпатый.
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