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Опубликовано 1 июня 2025, 15:16
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Опубликовано видео ракетного удара, ставшего роковым для главкома Сухопутных войск ВСУ

Момент ракетного удара по учебной части Сухопутных войск ВСУ попал на видео

Момент ракетного удара по учебной части Сухопутных войск ВСУ попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал Fighterbomber.

Момент утреннего удара по учебному центру ВСУ. Видео © Telegram / Fighterbomber

На видео зафиксировано попадание кассетной ракеты в лесной массив. После удара наблюдается возгорание.
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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по учебной части Сухопутных войск ВСУ. Предварительно, это произошло в Днепропетровской области. Погибли 12 военных, ещё около 60 пострадали. Напомним, после этого удара подал в отставку главком Сухопутных войск Драпатый.

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Telegram / Fighterbomber

Милена Скрипальщикова
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