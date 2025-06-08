Россия за время СВО сбила 663 самолёта и 62 тысячи беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО РФ за сутки сбила 131 украинский БПЛА, с начала СВО – 62 255
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За последние сутки системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 131 беспилотник самолётного типа, выпущенный Вооружёнными силами Украины. Из этого числа 73 летательных аппарата были сбиты вне зоны специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ведомство отмечает, что атаки украинских дронов фиксируются не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубине российских регионов.
С начала конфликта, по данным Минобороны, российские военные уничтожили 62 255 беспилотников и другой техники ВСУ:
- 663 самолёта,
- 283 вертолёта,
- 610 зенитных ракетных комплексов,
- 23 816 танков и других боевых бронированных машин,
- 1 571 боевая машина реактивных систем залпового огня,
- 25 880 орудий полевой артиллерии и миномётов,
- 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.
В министерстве подчеркивают, что система ПВО продолжает работать в усиленном режиме по всей территории страны.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские ВС атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области. В ходе налёта дронов пострадали два человека. К тому же в Орловской области во время атаки беспилотников ВСУ был повреждён газопровод.