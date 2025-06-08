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Регион
8 июня, 09:34

Россия за время СВО сбила 663 самолёта и 62 тысячи беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО РФ за сутки сбила 131 украинский БПЛА, с начала СВО – 62 255

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

За последние сутки системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 131 беспилотник самолётного типа, выпущенный Вооружёнными силами Украины. Из этого числа 73 летательных аппарата были сбиты вне зоны специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство отмечает, что атаки украинских дронов фиксируются не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубине российских регионов.

С начала конфликта, по данным Минобороны, российские военные уничтожили 62 255 беспилотников и другой техники ВСУ:

  • 663 самолёта,
  • 283 вертолёта,
  • 610 зенитных ракетных комплексов,
  • 23 816 танков и других боевых бронированных машин,
  • 1 571 боевая машина реактивных систем залпового огня,
  • 25 880 орудий полевой артиллерии и миномётов,
  • 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.

В министерстве подчеркивают, что система ПВО продолжает работать в усиленном режиме по всей территории страны.

Газопровод повреждён при налёте 9 БПЛА на Орловскую область
Газопровод повреждён при налёте 9 БПЛА на Орловскую область

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские ВС атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области. В ходе налёта дронов пострадали два человека. К тому же в Орловской области во время атаки беспилотников ВСУ был повреждён газопровод.

Владимир Озеров
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