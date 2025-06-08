Россия за время СВО сбила 663 самолёта и 62 тысячи беспилотников ВСУ

За последние сутки системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 131 беспилотник самолётного типа, выпущенный Вооружёнными силами Украины. Из этого числа 73 летательных аппарата были сбиты вне зоны специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство отмечает, что атаки украинских дронов фиксируются не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубине российских регионов.

С начала конфликта, по данным Минобороны, российские военные уничтожили 62 255 беспилотников и другой техники ВСУ: 663 самолёта,

283 вертолёта,

610 зенитных ракетных комплексов,

23 816 танков и других боевых бронированных машин,

1 571 боевая машина реактивных систем залпового огня,

25 880 орудий полевой артиллерии и миномётов,

36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.