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Регион
8 июня, 07:10

Газопровод повреждён при налёте 9 БПЛА на Орловскую область

Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией региона. В результате атаки перебит газопровод.

«В течение суток над Орловской областью уничтожено 9 вражеских БПЛА. В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода», – информирует глава региона.

Специалист уже приступили к устранению последствий происшествий, газоснабжение восстановлено, ведутся проверки правоохранительных органов и МЧС.

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Ещё один БПЛА сбит на подлёте к Москве сразу после отмены плана «Ковёр» в аэропортах

Всего силы противовоздушной обороны России отразили атаку 61 украинского беспилотника за прошедшую ночь. Зенитчики работали в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях, Московском регионе и над территорией Республики Крым.

Андрей Бражников
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