Газопровод повреждён при налёте 9 БПЛА на Орловскую область

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией региона. В результате атаки перебит газопровод.

«В течение суток над Орловской областью уничтожено 9 вражеских БПЛА. В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода», – информирует глава региона.

Специалист уже приступили к устранению последствий происшествий, газоснабжение восстановлено, ведутся проверки правоохранительных органов и МЧС.