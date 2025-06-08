Газопровод повреждён при налёте 9 БПЛА на Орловскую область
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией региона. В результате атаки перебит газопровод.
«В течение суток над Орловской областью уничтожено 9 вражеских БПЛА. В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода», – информирует глава региона.
Специалист уже приступили к устранению последствий происшествий, газоснабжение восстановлено, ведутся проверки правоохранительных органов и МЧС.
Всего силы противовоздушной обороны России отразили атаку 61 украинского беспилотника за прошедшую ночь. Зенитчики работали в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях, Московском регионе и над территорией Республики Крым.