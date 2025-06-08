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Регион
8 июня, 10:53

В рядах ВСУ вспыхнула паника из-за наступления нашей армии в ДНР

Командир ВС РФ: ВСУ деморализованы быстрым продвижением российских войск в ДНР

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Украинские военнослужащие больше не верят в возможность одолеть Россию, в рядах ВСУ царят настоящая деморализация и паника. Об этом рассказал в видео Минобороны РФ командир штурмового отряда с позывным Искандер, освободившего посёлок Заря в ДНР.

«Деморализованы они тем, что у нас сейчас идёт быстрое продвижение. Поэтому деморализованы они все», — подчеркнул российский офицер.

Жители посёлка в ДНР встретили военных ВС РФ с распростёртыми объятиями
Жители посёлка в ДНР встретили военных ВС РФ с распростёртыми объятиями

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под свой контроль посёлок Заря в Донецкой Народной Республике, полностью вытеснив из него украинских боевиков.

Татьяна Миссуми
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