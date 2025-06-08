В рядах ВСУ вспыхнула паника из-за наступления нашей армии в ДНР
Командир ВС РФ: ВСУ деморализованы быстрым продвижением российских войск в ДНР
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Украинские военнослужащие больше не верят в возможность одолеть Россию, в рядах ВСУ царят настоящая деморализация и паника. Об этом рассказал в видео Минобороны РФ командир штурмового отряда с позывным Искандер, освободившего посёлок Заря в ДНР.
«Деморализованы они тем, что у нас сейчас идёт быстрое продвижение. Поэтому деморализованы они все», — подчеркнул российский офицер.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под свой контроль посёлок Заря в Донецкой Народной Республике, полностью вытеснив из него украинских боевиков.