Российские вооружённые силы перешли в наступление в Днепропетровской области, методично уничтожая «паразитов». Это наступление стало закономерным ответом на отказ Киева от конструктивных переговоров. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Их (зелёную тлю и её покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши ВС начали наступление в Днепропетровской области», — написал Медведев у себя в теллеграм-канале.

Политик добавил, что «шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается».