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8 июня, 12:04

«Зелёную тлю предупреждали»: Медведев подтвердил продолжение «дезинсекции»в Днепропетровской области

Медведев назвал новыми реалиями наступление Армии РФ в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Российские вооружённые силы перешли в наступление в Днепропетровской области, методично уничтожая «паразитов». Это наступление стало закономерным ответом на отказ Киева от конструктивных переговоров. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Их (зелёную тлю и её покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши ВС начали наступление в Днепропетровской области», — написал Медведев у себя в теллеграм-канале.

Политик добавил, что «шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается».

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие «Центральной» группировки приблизились к границе ДНР и продолжают развивать успехи в Днепропетровской области. По данным депутата Госдумы Андрея Колесника, подразделения готовы установить контроль над областью, которая в перспективе может быть включена в состав России.

Александра Мышляева
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