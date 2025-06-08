«Зелёную тлю предупреждали»: Медведев подтвердил продолжение «дезинсекции»в Днепропетровской области
Медведев назвал новыми реалиями наступление Армии РФ в Днепропетровской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Российские вооружённые силы перешли в наступление в Днепропетровской области, методично уничтожая «паразитов». Это наступление стало закономерным ответом на отказ Киева от конструктивных переговоров. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Их (зелёную тлю и её покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши ВС начали наступление в Днепропетровской области», — написал Медведев у себя в теллеграм-канале.
Политик добавил, что «шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие «Центральной» группировки приблизились к границе ДНР и продолжают развивать успехи в Днепропетровской области. По данным депутата Госдумы Андрея Колесника, подразделения готовы установить контроль над областью, которая в перспективе может быть включена в состав России.