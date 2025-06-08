Российские войска готовы взять под свой контроль Днепропетровскую область, после чего она вполне может получить статус нового региона РФ. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру». По его словам, Москва может и дальше расширять серую зону на Украине, пока существует украинская угроза.

Депутат напомнил, что одна из главных задач Российской армии — это обеспечение безопасности нашей страны, поэтому сейчас идёт создание так называемой серой зоны, которая остановит обстрелы со стороны Украины. Парламентарий подчеркнул, что размер такой зоны будет зависеть от действий Киева, на данный момент ВСУ продолжают атаковать мирных россиян, а значит и Днепропетровская область скоро может перейти к России.

«Украинцы отказались от переговоров по территориальному вопросу, а наша армия продолжает наступление по всей линии фронта. Днепропетровская область — это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», — пояснил Колесник.