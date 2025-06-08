Иностранные журналисты посетили Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые готовили к передаче Украине. По словам репортёров, режим Киева проявляет неуважение, отказавшись забирать останки погибших военных.

Экс-офицер армии США Станислав Крапивник назвал действия киевского руководства нечеловеческими.

«Нечеловеческий режим в Киеве просто грубо отказался от этих тел», — написал он в соцсетях.

Итальянский военкор, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди в соцсети X отметил, что режим Владимира Зеленского по непонятным причинам запретил обмен. Репортёр считает, что это говорит об «огромном отсутствии уважения» по отношению к жертвам, на которые пошли украинские солдаты».

Немецкий журналист Томас Рёпер также прокомментировал ситуацию, заявив, что «Украина не пожелала возвращать тысячи своих сынов».