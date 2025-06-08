«Нечеловеческий режим»: Иностранные журналисты шокированы отказом Киева забирать тела погибших
Экс-офицер США Крапивник: Киевский режим грубо отказался забирать тела погибших
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Иностранные журналисты посетили Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые готовили к передаче Украине. По словам репортёров, режим Киева проявляет неуважение, отказавшись забирать останки погибших военных.
Экс-офицер армии США Станислав Крапивник назвал действия киевского руководства нечеловеческими.
«Нечеловеческий режим в Киеве просто грубо отказался от этих тел», — написал он в соцсетях.
Итальянский военкор, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди в соцсети X отметил, что режим Владимира Зеленского по непонятным причинам запретил обмен. Репортёр считает, что это говорит об «огромном отсутствии уважения» по отношению к жертвам, на которые пошли украинские солдаты».
Немецкий журналист Томас Рёпер также прокомментировал ситуацию, заявив, что «Украина не пожелала возвращать тысячи своих сынов».
«То, что называет себя украинским правительством, и то, выполняя чьи приказы, погибли эти люди, отказывается забирать их тела. Больше 6000 тел погибших украинских военных были сохранены российскими бойцами, чтобы их близкие смогли похоронить их», — указал корреспондент телеканала Telesur Олег Ясинский в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, передача тел была запланирована ещё вчера, но украинская сторона не явилась за своими погибшими. В МИД РФ также сочли это неуважением киевского режима к собственному народу. Сегодня наконец-то последовали объяснения Киева: там заявили о переносе обмена телами на следующую неделю и пожаловались на информационное давление.