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8 июня, 19:31

«Нечеловеческий режим»: Иностранные журналисты шокированы отказом Киева забирать тела погибших

Экс-офицер США Крапивник: Киевский режим грубо отказался забирать тела погибших

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Иностранные журналисты посетили Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые готовили к передаче Украине. По словам репортёров, режим Киева проявляет неуважение, отказавшись забирать останки погибших военных.

Экс-офицер армии США Станислав Крапивник назвал действия киевского руководства нечеловеческими.

«Нечеловеческий режим в Киеве просто грубо отказался от этих тел», — написал он в соцсетях.

Итальянский военкор, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди в соцсети X отметил, что режим Владимира Зеленского по непонятным причинам запретил обмен. Репортёр считает, что это говорит об «огромном отсутствии уважения» по отношению к жертвам, на которые пошли украинские солдаты».

Немецкий журналист Томас Рёпер также прокомментировал ситуацию, заявив, что «Украина не пожелала возвращать тысячи своих сынов».

Жуткая картина с застрявшими на границе телами более 1000 ВСУшников поразила немца
Жуткая картина с застрявшими на границе телами более 1000 ВСУшников поразила немца

«То, что называет себя украинским правительством, и то, выполняя чьи приказы, погибли эти люди, отказывается забирать их тела. Больше 6000 тел погибших украинских военных были сохранены российскими бойцами, чтобы их близкие смогли похоронить их»,указал корреспондент телеканала Telesur Олег Ясинский в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, передача тел была запланирована ещё вчера, но украинская сторона не явилась за своими погибшими. В МИД РФ также сочли это неуважением киевского режима к собственному народу. Сегодня наконец-то последовали объяснения Киева: там заявили о переносе обмена телами на следующую неделю и пожаловались на информационное давление.

Лия Мурадьян
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