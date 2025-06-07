Украинская сторона неожиданно перенесла сроки приёма тел своих погибших бойцов и обмена военнопленными. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский.

По его словам, первая партия замороженных тел украинских солдат ВСУ прибыла в рефрижераторах в район обмена. На данный момент доставлены 1212 тела, остальные будут переданы позже. Однако Киев не стал их принимать. Более того, украинские переговорщики даже не явились к месту обмена.

«Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — пояснил политик.