Украина неожиданно перенесла сроки приёма тел и обмена военнопленными
Мединский: Киев неожиданно перенёс сроки приёмки тел и обмена военнопленными
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Украинская сторона неожиданно перенесла сроки приёма тел своих погибших бойцов и обмена военнопленными. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский.
По его словам, первая партия замороженных тел украинских солдат ВСУ прибыла в рефрижераторах в район обмена. На данный момент доставлены 1212 тела, остальные будут переданы позже. Однако Киев не стал их принимать. Более того, украинские переговорщики даже не явились к месту обмена.
«Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — пояснил политик.
Мединский призвал Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости и забрать тела своих погибших офицеров, чтобы их смогли предать земле.
Напомним, 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Также Москва выразила готовность передать Киеву в одностороннем порядке 6000 тел военных ВСУ. Это даст семьям «по-человечески их похоронить» погибших бойцов.