Мединский: РФ готова принять тела погибших от Киева, но их намного меньше 6000

Россия готова принять тела погибших российских военнослужащих, которые могут находиться на подконтрольной Киеву территории. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил помощник российского лидера Владимир Мединский, отметив, что у Украины намного меньше тел бойцов ВС РФ, чем у России — останков погибших солдат ВСУ.

«Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их специальными машинами, вагонами-рефрижераторами, где они хранятся. Готовы это начать делать в ближайшие дни. Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела. Наверно, их намного-намного меньше. Мы выразили готовность принять, если таковые будут», — сообщил он.