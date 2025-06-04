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Регион
4 июня, 14:24

Мединский: РФ готова принять тела погибших от Киева, но их намного меньше 6000

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Россия готова принять тела погибших российских военнослужащих, которые могут находиться на подконтрольной Киеву территории. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил помощник российского лидера Владимир Мединский, отметив, что у Украины намного меньше тел бойцов ВС РФ, чем у России — останков погибших солдат ВСУ.

«Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их специальными машинами, вагонами-рефрижераторами, где они хранятся. Готовы это начать делать в ближайшие дни. Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела. Наверно, их намного-намного меньше. Мы выразили готовность принять, если таковые будут», — сообщил он.

Захарова анонсировала начало передачи Украине тел 6000 погибших военных ВСУ
Захарова анонсировала начало передачи Украине тел 6000 погибших военных ВСУ

Напомним, 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Также Москва выразила готовность передать Киеву в одностороннем порядке 6000 тел военных ВСУ. Это даст семьям «по-человечески их похоронить» погибших бойцов. По украинским законам, киевские власти должны выплатить родственникам погибших военных около 180 миллиардов рублей.

Юрий Лысенко
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