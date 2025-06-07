«Не ценят ни живых, ни мёртвых»: Захарова раскритиковала позицию Киева по обмену телами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала позицию Киева в отношении судьбы погибших украинских военнослужащих. По её словам, отказ украинской стороны прибыть в согласованный пункт обмена для передачи тел и непредоставление списков на обмен свидетельствует о том, что нынешние власти Украины не ценят своих граждан — ни живых, ни погибших.

«Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — отметила Захарова в беседе с телеканалом «Звезда».