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Регион
7 июня, 13:24

«Не ценят ни живых, ни мёртвых»: Захарова раскритиковала позицию Киева по обмену телами

Захарова: Киевскому режиму не нужны свои граждане — ни живые, ни мёртвые

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала позицию Киева в отношении судьбы погибших украинских военнослужащих. По её словам, отказ украинской стороны прибыть в согласованный пункт обмена для передачи тел и непредоставление списков на обмен свидетельствует о том, что нынешние власти Украины не ценят своих граждан — ни живых, ни погибших.

«Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — отметила Захарова в беседе с телеканалом «Звезда».

Минобороны РФ показало рефрижераторы с первой партией тел украинских военных
Минобороны РФ показало рефрижераторы с первой партией тел украинских военных

Напомним, приём тел погибших украинских бойцов и обмен военнопленными был неожиданно отложен по инициативе украинской стороны. Несмотря на то, что первую партию тел украинских военных уже привезли к месту обмена, Киев не стал забирать останки и проигнорировал встречу, не отправив своих представителей для переговоров. На данный момент рефрижераторы с телами для передачи Киеву стоят в Брянской области.

Александра Мышляева
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