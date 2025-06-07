Стало известно место нахождения рефрижераторов с телами бойцов ВСУ

Россия готова передать Украине тела погибших военнослужащих, однако процесс застопорился. Как сообщил источник ТАСС, рефрижераторы с телами бойцов ВСУ сейчас находятся в Брянской области — именно туда их доставили в ожидании согласованного обмена.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в последний момент отменила обмен военнопленными и приём тел, не объяснив причин. Более того, делегация Киева даже не прибыла в назначенное место.