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Регион
7 июня, 11:39

Стало известно место нахождения рефрижераторов с телами бойцов ВСУ

ТАСС: Рефрижераторы с телами для передачи Киеву стоят в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Lech Design

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Lech Design

Россия готова передать Украине тела погибших военнослужащих, однако процесс застопорился. Как сообщил источник ТАСС, рефрижераторы с телами бойцов ВСУ сейчас находятся в Брянской области — именно туда их доставили в ожидании согласованного обмена.

«Рефрижераторы — в Брянской области», — сообщил источник.

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Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в последний момент отменила обмен военнопленными и приём тел, не объяснив причин. Более того, делегация Киева даже не прибыла в назначенное место.

Милена Скрипальщикова
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