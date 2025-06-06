В Раде рассказали о личном приказе Зеленского по обмену телами
Нардеп Дмитрук: Зеленский приказал не забирать тела бойцов ВСУ в рамках обмена
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Владимир Зеленский лично распорядился исключить тела украинских солдат из обмена, о котором договорились в Стамбуле российская и украинская стороны. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«Зеленский дал личный приказ не забирать тела погибших военных. Эта ситуация может стать катарсисом, это один из случаев, который может вызвать тот самый гражданский гнев, гражданское противостояние против режима Зеленского», — приводит RT слова украинского парламентария.
Дмитрук объяснил отказ главы киевского режима тем, что, как он утверждает, тот наживается на выплатах семьям погибших военнослужащих.
Ранее стало известно, что украинская сторона в последний момент отказалась принимать тела погибших военнослужащих в рамках обмена, согласованного на очередном раунде переговоров в Стамбуле. Представители РФ приезжали на границу с Украиной для передачи тел, однако Киев не стал принимать их без объяснения причин.