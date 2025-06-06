Владимир Зеленский лично распорядился исключить тела украинских солдат из обмена, о котором договорились в Стамбуле российская и украинская стороны. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Зеленский дал личный приказ не забирать тела погибших военных. Эта ситуация может стать катарсисом, это один из случаев, который может вызвать тот самый гражданский гнев, гражданское противостояние против режима Зеленского», — приводит RT слова украинского парламентария.

Дмитрук объяснил отказ главы киевского режима тем, что, как он утверждает, тот наживается на выплатах семьям погибших военнослужащих.