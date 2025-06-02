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2 июня, 17:10

В Сети показали фото тела солдата ВСУ, месяцами лежавшего в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В Сети распространяется фото тела погибшего в Курской области бойца ВСУ. Снимок опубликовала неофициальная пресс-служба группировки войск «Север» ВС РФ.

На фотографии видны останки тела, опознать их визуально уже невозможно. Однако то, что боец служил в украинской армии можно понять по униформе и обуви.

Труп несколько месяцев лежал в одном из частных домов Суджанского района. Устанавливать личность военнослужащего будут с помощью ДНК-экспертизы.

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Ранее появилось шокирующее видео со свиньями, пожирающими тела ВСУшников. На кадрах заметно, что от погибших украинских бойцов уже практически ничего не осталось. Животные обглодали трупы до костей.

Юрий Лысенко
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