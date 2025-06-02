В Сети показали фото тела солдата ВСУ, месяцами лежавшего в Курской области
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В Сети распространяется фото тела погибшего в Курской области бойца ВСУ. Снимок опубликовала неофициальная пресс-служба группировки войск «Север» ВС РФ.
На фотографии видны останки тела, опознать их визуально уже невозможно. Однако то, что боец служил в украинской армии можно понять по униформе и обуви.
Труп несколько месяцев лежал в одном из частных домов Суджанского района. Устанавливать личность военнослужащего будут с помощью ДНК-экспертизы.
Ранее появилось шокирующее видео со свиньями, пожирающими тела ВСУшников. На кадрах заметно, что от погибших украинских бойцов уже практически ничего не осталось. Животные обглодали трупы до костей.