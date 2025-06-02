В Сети показали фото тела солдата ВСУ, месяцами лежавшего в Курской области

В Сети распространяется фото тела погибшего в Курской области бойца ВСУ. Снимок опубликовала неофициальная пресс-служба группировки войск «Север» ВС РФ.

На фотографии видны останки тела, опознать их визуально уже невозможно. Однако то, что боец служил в украинской армии можно понять по униформе и обуви.

Труп несколько месяцев лежал в одном из частных домов Суджанского района. Устанавливать личность военнослужащего будут с помощью ДНК-экспертизы.