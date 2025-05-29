Тела темнокожих солдат ВСУ «без опознавательных знаков» найдены при освобождении Богдановки
Газиев: При освобождении Богдановки нашли тела темнокожих бойцов без документов
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После освобождения населённого пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были найдены тела двух темнокожих боевиков без документов и других опознавательных знаков. Об этом РИА «Новости» рассказал участник операции, штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев.
«Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно», — рассказал он.
Бойцы ВС РФ прибыли на штурм населённого пункта Богдановка на багги. Подразделение спешилось в центре села у одного из сохранившихся домов, вокруг которого располагались укреплённые позиции противника. Газиев отметил, что населённый пункт и позиции ВСУ были успешно взяты благодаря хорошей боевой подготовке, полученной на учениях.
Военнослужащий также добавил, что на захваченных позициях был обнаружен крупный арсенал боеприпасов, преимущественно для стрелкового оружия.
Ранее Life.ru рассказал, что в Курахово были замечены темнокожие наёмники и поляки. По словам местных жителей, бойцы вели себя очень культурно и спокойно. Обычно они занимались своими делами, например, покупали продукты.