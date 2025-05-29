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Регион
29 мая, 06:01

Тела темнокожих солдат ВСУ «без опознавательных знаков» найдены при освобождении Богдановки

Газиев: При освобождении Богдановки нашли тела темнокожих бойцов без документов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

После освобождения населённого пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были найдены тела двух темнокожих боевиков без документов и других опознавательных знаков. Об этом РИА «Новости» рассказал участник операции, штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев.

«Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно», — рассказал он.

Бойцы ВС РФ прибыли на штурм населённого пункта Богдановка на багги. Подразделение спешилось в центре села у одного из сохранившихся домов, вокруг которого располагались укреплённые позиции противника. Газиев отметил, что населённый пункт и позиции ВСУ были успешно взяты благодаря хорошей боевой подготовке, полученной на учениях.

Военнослужащий также добавил, что на захваченных позициях был обнаружен крупный арсенал боеприпасов, преимущественно для стрелкового оружия.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Курахово были замечены темнокожие наёмники и поляки. По словам местных жителей, бойцы вели себя очень культурно и спокойно. Обычно они занимались своими делами, например, покупали продукты.

Наталья Афонина
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