Тела темнокожих солдат ВСУ «без опознавательных знаков» найдены при освобождении Богдановки

После освобождения населённого пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были найдены тела двух темнокожих боевиков без документов и других опознавательных знаков. Об этом РИА «Новости» рассказал участник операции, штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев.

«Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно», — рассказал он.

Бойцы ВС РФ прибыли на штурм населённого пункта Богдановка на багги. Подразделение спешилось в центре села у одного из сохранившихся домов, вокруг которого располагались укреплённые позиции противника. Газиев отметил, что населённый пункт и позиции ВСУ были успешно взяты благодаря хорошей боевой подготовке, полученной на учениях.

Военнослужащий также добавил, что на захваченных позициях был обнаружен крупный арсенал боеприпасов, преимущественно для стрелкового оружия.