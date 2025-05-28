Вскрылась неожиданная деталь об иностранных наёмниках в Курахово

Темнокожие наёмники и поляки находились в Курахово с начала специальной военной операции (СВО). Иностранные бойцы обычно вели себя спокойно, занимаясь в городе обычными делами, например, ходили в магазин за продуктами. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель, покинувший населённый пункт перед его освобождением.

«Они (иностранные наёмники, — Прим. Life.ru) с 2022 года там ... Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал», — поделился собеседник агентства.