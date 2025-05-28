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Специальная военная операция (СВО)

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28 мая, 05:36

Вскрылась неожиданная деталь об иностранных наёмниках в Курахово

Беженец: Темнокожие наёмники и поляки находились в Курахово с начала СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Темнокожие наёмники и поляки находились в Курахово с начала специальной военной операции (СВО). Иностранные бойцы обычно вели себя спокойно, занимаясь в городе обычными делами, например, ходили в магазин за продуктами. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель, покинувший населённый пункт перед его освобождением.

«Они (иностранные наёмники, — Прим. Life.ru) с 2022 года там ... Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал», — поделился собеседник агентства.

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Ранее Life.ru сообщал, что французская армия проходит подготовку под Киевом для того, чтобы в дальнейшем отправиться на фронт против ВС РФ. Бойцы в составе семи человек находятся в тренировочном лагере. Среди военнослужащих есть и гражданские люди, например бывший полицейский.

Наталья Афонина
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