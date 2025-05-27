Французские наёмники готовятся под Киевом к боям против ВС России
France Inter: Отряд французов из 7 человек проходит боевую подготовку под Киевом
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Группа наёмников из Франции проходит подготовку в тренировочном лагере под Киевом. Об этом сообщает радиостанция France Inter.
«Тактическая группа из семи французов под названием «Международный реванш» — один из отрядов украинской разведки, который проходит подготовку на полигоне для иностранных добровольцев», — передают журналисты.
По их данным, в группу входят и гражданские, например бывший полицейский. Некоторые французы прибыли на Украину несколько недель назад, но есть и те, кто участвует в боевых действиях в составе ВСУ с 2022 года. Один из собеседников радио пожаловался на плохую подготовку украинских военных и заявил о намерении собрать свою команду.
Командир отряда, украинский военный, заявил, что французы через несколько месяцев будут участвовать в оборонительной и наступательной операциях.
Ранее сообщалось, что женщина-снайпер из группы наёмников была ликвидирована в Дзержинске. Её засыпало осколками при взрыве здания.
Больше всего наёмников ВСУ приезжают из Грузии, Великобритании и США, сообщил ранее глава СК Александр Бастрыкин. Следственный комитет завершил расследование 127 уголовных дел, связанных с наёмничеством. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 97 человек из 26 различных стран.