Группа наёмников из Франции проходит подготовку в тренировочном лагере под Киевом. Об этом сообщает радиостанция France Inter.

«Тактическая группа из семи французов под названием «Международный реванш» — один из отрядов украинской разведки, который проходит подготовку на полигоне для иностранных добровольцев», — передают журналисты.

По их данным, в группу входят и гражданские, например бывший полицейский. Некоторые французы прибыли на Украину несколько недель назад, но есть и те, кто участвует в боевых действиях в составе ВСУ с 2022 года. Один из собеседников радио пожаловался на плохую подготовку украинских военных и заявил о намерении собрать свою команду.

Командир отряда, украинский военный, заявил, что французы через несколько месяцев будут участвовать в оборонительной и наступательной операциях.

Ранее сообщалось, что женщина-снайпер из группы наёмников была ликвидирована в Дзержинске. Её засыпало осколками при взрыве здания.