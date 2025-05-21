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Регион
21 мая, 17:26

Бастрыкин рассказал об иностранных наёмниках, воюющих за ВСУ

Бастрыкин: Больше всего наёмников ВСУ приезжают из Грузии, Великобритании и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Mircea Moira

Больше всего наёмников, сражающихся на стороне ВСУ, приезжают из Грузии, Великобритании, США и Канады. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Наибольшее количество наемников пришло в ВСУ из Грузии — 712 человек, из Великобритании — 694, из США 816, из Канады 719», — сказал он на проходящем в Петербурге Международном молодёжном юридическом форуме.

Бастрыкин отметил, что СК завершил расследование 127 уголовных дел, связанных с наёмничеством. После рассмотрения этих дел судами обвинительные приговоры были вынесены в отношении 97 человек из 26 различных стран. Наибольшее число осуждённых — 42 человека — оказались гражданами Грузии; также среди приговорённых были 13 граждан США, 10 — Латвии, по 4 — из Великобритании и Франции, 3 — из Финляндии, 2 — из Литвы.

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Ранее Life.ru сообщал, что во время боевых действий в районе проведения специальной военной операции 14 мая российские военные уничтожили латвийского наёмника Никиту Таренова, известного под позывным «Латвиец». Этот иностранный боец, родом из Риги, присоединился к ВСУ в 2017 году.

Александра Мышляева
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