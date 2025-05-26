В зоне СВО уничтожен американский наёмник Джонатан Эндрю Пебли с позывным Мэйхейм. Об этом узнал проект TrackANaziMerc.

Пебли родом из Массачусетса, он был морпехом и участвовал в войне в Ираке, а в конце 2024 года отправился на Украину, чтобы воевать против ВС РФ в составе Иностранного легиона ВСУ. Пебли был пулемётчиком в подразделении ГУР Украины Delta Knights.

В соцсетях американец оскорблял Россию, называя её «жалкой и слабой». Несколько дней назад вместе с другими наёмниками Джонатан Пебли был ликвидирован.