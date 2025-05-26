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Регион
26 мая, 14:00

В зоне СВО уничтожен американский наёмник Пебли, который называл Россию «жалкой»

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Marykor

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Marykor

В зоне СВО уничтожен американский наёмник Джонатан Эндрю Пебли с позывным Мэйхейм. Об этом узнал проект TrackANaziMerc.

Пебли родом из Массачусетса, он был морпехом и участвовал в войне в Ираке, а в конце 2024 года отправился на Украину, чтобы воевать против ВС РФ в составе Иностранного легиона ВСУ. Пебли был пулемётчиком в подразделении ГУР Украины Delta Knights.

В соцсетях американец оскорблял Россию, называя её «жалкой и слабой». Несколько дней назад вместе с другими наёмниками Джонатан Пебли был ликвидирован.

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А ранее российские бойцы в селе Отрадное Донецкой народной Республики ликвидировали афроамериканца. Наёмник ВСУ отказывался сдаться в плен и пытался стрелять по военным ВС РФ.

Александра Вишнякова
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