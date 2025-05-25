Российские бойцы в селе Отрадное Донецкой народной Республики (ДНР) ликвидировали афроамериканца. Наёмник ВСУ отказывался сдаться в плен и пытался стрелять по российским военным. В Армии России уточнили, что могли бы спасти его и вывести в тыловой район, если бы тот не сопротивлялся. Об этом рассказал стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пумба.

«Встречался нам афроамериканец. Но он был ликвидирован, пытался огрызаться, стрелять по нам», — цитирует Пумбу ТАСС.