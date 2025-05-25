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Регион
25 мая, 12:09

Афроамериканец пытался застрелить российских штурмовиков, но был убит сам

Афроамериканский наёмник пытался стрелять по бойцам ВС РФ в Отрадном ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российские бойцы в селе Отрадное Донецкой народной Республики (ДНР) ликвидировали афроамериканца. Наёмник ВСУ отказывался сдаться в плен и пытался стрелять по российским военным. В Армии России уточнили, что могли бы спасти его и вывести в тыловой район, если бы тот не сопротивлялся. Об этом рассказал стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пумба.

«Встречался нам афроамериканец. Но он был ликвидирован, пытался огрызаться, стрелять по нам», цитирует Пумбу ТАСС.

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Ранее в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наёмника из Австралии Калеба Листа. Он воевал на стороне ВСУ в качестве наёмника с самого начала спецоперации. В феврале 2022 года Лист через Польшу прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион.

Полина Никифорова
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