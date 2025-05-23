В России вынесли приговор австралийскому наёмнику ВСУ за зверства в Донбассе

В ДНР суд вынес заочный приговор в отношении 25-летнего гражданина Австралии Калеба Джона Листа, который воевал на стороне ВСУ в качестве наёмника с самого начала спецоперации. Иностранца приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Австралийского Союза Калеба Джона Листа. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сказано в тексте сообщения.

В феврале 2022 года Лист через Польшу прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион. Он прошёл боевую подготовку, ему выдали оружие, обмундирование и боеприпасы, после чего австралиец отправился на фронт. В период с мая 2023 года по февраль 2025 года Лист числился в должности оператора батальона территориальной обороны 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. За наёмничество ему заплатили 2,9 миллиона рублей.