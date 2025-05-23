В России вынесли приговор австралийскому наёмнику ВСУ за зверства в Донбассе
В ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наёмника из Австралии Калеба Листа
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
В ДНР суд вынес заочный приговор в отношении 25-летнего гражданина Австралии Калеба Джона Листа, который воевал на стороне ВСУ в качестве наёмника с самого начала спецоперации. Иностранца приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Австралийского Союза Калеба Джона Листа. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сказано в тексте сообщения.
В феврале 2022 года Лист через Польшу прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион. Он прошёл боевую подготовку, ему выдали оружие, обмундирование и боеприпасы, после чего австралиец отправился на фронт. В период с мая 2023 года по февраль 2025 года Лист числился в должности оператора батальона территориальной обороны 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. За наёмничество ему заплатили 2,9 миллиона рублей.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что больше всего наёмников, сражающихся на стороне ВСУ, приезжают из Грузии, Великобритании, США и Канады. СК завершил расследование 127 уголовных дел, связанных с наёмничеством. Суды вынесли приговоры в отношении 97 человек из 26 различных стран.