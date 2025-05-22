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Регион
22 мая, 05:53

«Не место для сафари»: Алаудинов рассказал, что случилось с колумбийцами из ВСУ под Суджей

Алаудинов: Наёмники из Колумбии быстро смекнули, что в РФ они не для сафари

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ira.foto.2024

Вторжение в Курскую область обернулось для колумбийских наёмников ВСУ колоссальными потерями. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, иностранным легионерам сразу было несладко в Курской области. Их становилось всё меньше и меньше, после чего к ним пришло понимание, что лёгкой добычей и желанным сафари здесь даже не пахнет.

Бастрыкин рассказал об иностранных наёмниках, воюющих за ВСУ
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Ранее российские бойцы выследили и прикончили выжившего при первом ударе латышского наёмника Таренова, служившего в «Азове»*. Он был ранен в Харьковской области во время российского штурма, а затем его добил беспилотник.

Владимир Озеров
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