Вторжение в Курскую область обернулось для колумбийских наёмников ВСУ колоссальными потерями. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, иностранным легионерам сразу было несладко в Курской области. Их становилось всё меньше и меньше, после чего к ним пришло понимание, что лёгкой добычей и желанным сафари здесь даже не пахнет.