Лидер элитного отряда наёмников заявил о роспуске подразделения и выходе из состава ВСУ
Командир элитной группы Chosen Company О'Лири объявил об выходе наёмников из ВСУ
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Глава иностранного добровольческого формирования Chosen Company Райан О'Лири, объявил о его роспуске и выходе из состава ВСУ. Информация об этом появилась на платформе X.
«Chosen Company сворачивает свою деятельность и переходит к отделению от Вооружённых сил Украины», — написал он.
Подробное официальное заявление будет обнародовано после того, как он завершит свой контракт и сможет комментировать ситуацию, не нарушая украинских военных законов и уставов.
Chosen Company, ранее известная как 312th Swedish Volunteer Company, была основана в 2022 году. Подразделение собирало наёмников из 31 страны мира, но в основном из США.
Ранее российские солдаты ликвидировали в зоне спецоперации латвийского наёмника Таренова, который воевал в составе украинских Вооружённых сил. Сперва он получил ранение в ходе штурма ВС РФ, а затем его добил беспилотник.