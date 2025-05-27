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27 мая, 09:51

Лидер элитного отряда наёмников заявил о роспуске подразделения и выходе из состава ВСУ

Командир элитной группы Chosen Company О'Лири объявил об выходе наёмников из ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Глава иностранного добровольческого формирования Chosen Company Райан О'Лири, объявил о его роспуске и выходе из состава ВСУ. Информация об этом появилась на платформе X.

«Chosen Company сворачивает свою деятельность и переходит к отделению от Вооружённых сил Украины», — написал он.

Подробное официальное заявление будет обнародовано после того, как он завершит свой контракт и сможет комментировать ситуацию, не нарушая украинских военных законов и уставов.

Chosen Company, ранее известная как 312th Swedish Volunteer Company, была основана в 2022 году. Подразделение собирало наёмников из 31 страны мира, но в основном из США.

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Владимир Озеров
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