Лидер элитного отряда наёмников заявил о роспуске подразделения и выходе из состава ВСУ

Глава иностранного добровольческого формирования Chosen Company Райан О'Лири, объявил о его роспуске и выходе из состава ВСУ. Информация об этом появилась на платформе X.

«Chosen Company сворачивает свою деятельность и переходит к отделению от Вооружённых сил Украины», — написал он.

Подробное официальное заявление будет обнародовано после того, как он завершит свой контракт и сможет комментировать ситуацию, не нарушая украинских военных законов и уставов.

Chosen Company, ранее известная как 312th Swedish Volunteer Company, была основана в 2022 году. Подразделение собирало наёмников из 31 страны мира, но в основном из США.