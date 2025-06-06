Стало известно о внезапном отказе Киева принимать тела погибших в рамках обмена

Украинская сторона в последний момент отказалась принимать тела погибших военнослужащих в рамках обмена, согласованного на очередном раунде переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам депутата Шамсаила Саралиева, представляющего парламентскую группу по вопросам СВО, Россия готова оперативно передать Украине тела погибших, так как все необходимые процедуры налажены и не представляют сложностей.