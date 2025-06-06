Стало известно о внезапном отказе Киева принимать тела погибших в рамках обмена
Mash: Киев в последний момент отказался принимать тела бойцов ВСУ в рамках обмена
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Украинская сторона в последний момент отказалась принимать тела погибших военнослужащих в рамках обмена, согласованного на очередном раунде переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам депутата Шамсаила Саралиева, представляющего парламентскую группу по вопросам СВО, Россия готова оперативно передать Украине тела погибших, так как все необходимые процедуры налажены и не представляют сложностей.
«Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — говорится в сообщении.
Напомним, 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Также Москва выразила готовность передать Киеву в одностороннем порядке 6000 тел военных ВСУ.