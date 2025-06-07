Минобороны РФ показало рефрижераторы с первой партией тел украинских военных

Минобороны России показало рефрижераторы с телами 1212 украинских военных. К отправке готовятся ещё три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, заявил начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

Несколько минут назад глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в последний момент отменила обмен военнопленными и приём тел, не объяснив причин. Более того, делегация Киева даже не прибыла в назначенное место.