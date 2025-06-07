Минобороны РФ показало рефрижераторы с первой партией тел украинских военных
Минобороны России показало рефрижераторы с телами 1212 украинских военных. К отправке готовятся ещё три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, заявил начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин.
Рефрижераторы с первой партией тел украинских военных. Видео © Telegram / Минобороны России
По словам Зорькина, запланированный на сегодня обмен пленными с Украиной не состоялся, поскольку украинская сторона перенесла его на неопределённый срок. Несмотря на то, что РФ предоставила список из 640 человек, которых украинская сторона могла бы вернуть, обмен был отложен.
Как ранее сообщал Life.ru, рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые российская сторона готова передать Украине, находятся в Брянской области.
Несколько минут назад глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в последний момент отменила обмен военнопленными и приём тел, не объяснив причин. Более того, делегация Киева даже не прибыла в назначенное место.
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