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Регион
7 июня, 11:42

Раненые, больные и молодёжь: РФ передала Киеву список из 640 военнопленных для обмена

Мединский: Украине был передан список из 640 военнопленных на обмен

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Для начала очередного этапа обмена пленными Россия предоставила Украине первый список, в котором числятся 640 человек. Как сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, в этот перечень включены раненые, тяжелобольные и молодые военнопленные.

«Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодёжь» с тем, чтобы начать обмен», — написал в своём Telegram-канале Мединский.

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Ранее Мединский сообщил, что приём тел погибших украинских бойцов и обмен военнопленными был неожиданно отложен по инициативе украинской стороны. Несмотря на то, что первая группа останков военнослужащих ВСУ уже была доставлена к месту обмена, представители киевской власти не только отказались их забирать, но и не направили своих переговорщиков на встречу.

Ольга Сливченко
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