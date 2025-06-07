Раненые, больные и молодёжь: РФ передала Киеву список из 640 военнопленных для обмена
Мединский: Украине был передан список из 640 военнопленных на обмен
Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Для начала очередного этапа обмена пленными Россия предоставила Украине первый список, в котором числятся 640 человек. Как сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, в этот перечень включены раненые, тяжелобольные и молодые военнопленные.
«Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодёжь» с тем, чтобы начать обмен», — написал в своём Telegram-канале Мединский.
Ранее Мединский сообщил, что приём тел погибших украинских бойцов и обмен военнопленными был неожиданно отложен по инициативе украинской стороны. Несмотря на то, что первая группа останков военнослужащих ВСУ уже была доставлена к месту обмена, представители киевской власти не только отказались их забирать, но и не направили своих переговорщиков на встречу.