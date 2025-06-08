Жуткая картина с застрявшими на границе телами более 1000 ВСУшников поразила немца
Журналист Рёпер: Киеву не нужны 1200 тел, они стоят на границе уже вторые сутки
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Немецкий журналист Томас Рёпер, находящегося на месте событий, раскритиковал отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих ВСУ, назвав это «свинством». Представитель СМИ рассказал, что около 1200 тел уже вторые сутки находятся на границе, но Незалежной они не нужны. При этом российская сторона продолжает ждать украинскую сторону.
«Это, конечно, свинство... Как политический аналитик, я спрашиваю себя, как могут быть вообще переговоры дальше, – о причине вопроса, о решении конфликта, – если Украина даже не готова выполнить такой простой гуманитарный вопрос, как обмен», — сказал он.
Немецкий журналист подчеркнул, что киевские власти не готовы даже к такому простому шагу.
Ранее сообщалось, что передача тел погибших украинских военных от российской стороны ВСУ не состоялась. По данным МИД РФ, Киев не забрал тела, что было расценено как проявление неуважения к погибшим. Рефрижераторы с телами в настоящее время находятся в Брянской области. Александр Зорин, представитель российской переговорной группы, заявил о готовности передать тела на следующей неделе, однако официального подтверждения от украинской стороны пока не поступало.