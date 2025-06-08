Немецкий журналист Томас Рёпер, находящегося на месте событий, раскритиковал отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих ВСУ, назвав это «свинством». Представитель СМИ рассказал, что около 1200 тел уже вторые сутки находятся на границе, но Незалежной они не нужны. При этом российская сторона продолжает ждать украинскую сторону.

«Это, конечно, свинство... Как политический аналитик, я спрашиваю себя, как могут быть вообще переговоры дальше, – о причине вопроса, о решении конфликта, – если Украина даже не готова выполнить такой простой гуманитарный вопрос, как обмен», — сказал он.