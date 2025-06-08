Минобороны РФ получило сигналы о новых сроках передачи Киеву 6000 тел солдат ВСУ
Генерал Зорин: Передача тел солдат ВСУ может быть перенесена на следующую неделю
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Украина может перенести на следующую неделю передачу тел погибших военных, которые согласилась отдать Россия, но официальных уведомлений Киев пока не отправлял. Об этом журналистам сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждём официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6000 тел партиями — автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом», — объяснил офицер.
Зорин подчеркнул, что это не какое-то политизированное решение, а сугубо гуманитарная акция ради семей погибших военных.
Напомним, Россия предложила на переговорах в Стамбуле вернуть Киеву 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ. Украинские власти в одностороннем порядке уже отложили запланированный обмен пленными и передачу тел украинских военных. Грузовики-рефрижераторы с телами остались стоять в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт. Генерал-лейтенант Александр Зорин, представитель российской переговорной группы, сообщил о готовности России в любой момент приступить к обмену телами погибших военнослужащих ВСУ.