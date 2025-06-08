Минобороны РФ получило сигналы о новых сроках передачи Киеву 6000 тел солдат ВСУ

Украина может перенести на следующую неделю передачу тел погибших военных, которые согласилась отдать Россия, но официальных уведомлений Киев пока не отправлял. Об этом журналистам сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждём официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6000 тел партиями — автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом», — объяснил офицер.