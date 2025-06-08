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Регион
8 июня, 09:08

Минобороны РФ получило сигналы о новых сроках передачи Киеву 6000 тел солдат ВСУ

Генерал Зорин: Передача тел солдат ВСУ может быть перенесена на следующую неделю

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Украина может перенести на следующую неделю передачу тел погибших военных, которые согласилась отдать Россия, но официальных уведомлений Киев пока не отправлял. Об этом журналистам сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждём официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6000 тел партиями — автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом», — объяснил офицер.

Зорин подчеркнул, что это не какое-то политизированное решение, а сугубо гуманитарная акция ради семей погибших военных.

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Напомним, Россия предложила на переговорах в Стамбуле вернуть Киеву 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ. Украинские власти в одностороннем порядке уже отложили запланированный обмен пленными и передачу тел украинских военных. Грузовики-рефрижераторы с телами остались стоять в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт. Генерал-лейтенант Александр Зорин, представитель российской переговорной группы, сообщил о готовности России в любой момент приступить к обмену телами погибших военнослужащих ВСУ.

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Андрей Бражников
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