Минобороны РФ: Обмен телами погибших не состоялся, Киев так и не вышел на контакт
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Россия выполнила свою часть стамбульских договорённостей, доставив тела погибших солдат ВСУ для обмена. Однако, как заявил генерал-лейтенант Александр Зорин, сегодня украинская сторона так и не вышла на контакт для проведения обмена.
«В соответствии с согласованным в Стамбуле графиком мы выполнили эту задачу. К сожалению, с украинской стороны на контакт сегодня никто не вышел, акция не состоялась», — сказал он.
Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Хотя первая партия останков уже находилась на месте обмена, украинская сторона отказалась их забирать, проигнорировав встречу и не отправив своих делегатов. В результате рефрижераторы с телами, предназначенными для Украины, так и остались стоять в Брянской области.