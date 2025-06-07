Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 16:10

Минобороны РФ: Обмен телами погибших не состоялся, Киев так и не вышел на контакт

Обложка © ТАСС / Минобороны России

Обложка © ТАСС / Минобороны России

Россия выполнила свою часть стамбульских договорённостей, доставив тела погибших солдат ВСУ для обмена. Однако, как заявил генерал-лейтенант Александр Зорин, сегодня украинская сторона так и не вышла на контакт для проведения обмена.

«В соответствии с согласованным в Стамбуле графиком мы выполнили эту задачу. К сожалению, с украинской стороны на контакт сегодня никто не вышел, акция не состоялась», — сказал он.

«Политический удар»: Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших
«Политический удар»: Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших

Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Хотя первая партия останков уже находилась на месте обмена, украинская сторона отказалась их забирать, проигнорировав встречу и не отправив своих делегатов. В результате рефрижераторы с телами, предназначенными для Украины, так и остались стоять в Брянской области.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar