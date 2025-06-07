«Политический удар»: Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших
Экс-нардеп Килинкаров: Передача Киеву тел поставит под сомнение данные о потерях
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Передача Киеву тел погибших бойцов ВСУ может нанести серьёзный удар по имиджу украинского руководства и потребует расходов, на которые нет средств. Об этом заявил РИА «Новости» бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
«Это очень сильный политический удар по режиму Зеленского и по той пропаганде, которая льется из телемарафона, что Украина всех побеждает, что потери украинской армии минимальны и так далее и так далее и так далее», — отметил Килинкаров.
По его словам, в Киеве не заинтересованы в возвращении останков погибших — это заставит признать реальные масштабы потерь и потребует финансовых компенсаций родственникам. Экс-парламентарий добавил, что тела уже идентифицированы, и по закону семьям положены выплаты, которые могут достигать миллиардов долларов. Кроме того, Килинкаров отметил, что Украина не располагает сопоставимым числом тел российских военных для взаимного обмена.
Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Хотя первая партия останков уже находилась на месте обмена, украинская сторона отказалась их забирать, проигнорировав встречу и не отправив своих делегатов. В результате рефрижераторы с телами, предназначенными для Украины, так и остались стоять в Брянской области.