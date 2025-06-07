«Политический удар»: Бывший депутат Рады объяснил отказ Зеленского забирать тела погибших

Передача Киеву тел погибших бойцов ВСУ может нанести серьёзный удар по имиджу украинского руководства и потребует расходов, на которые нет средств. Об этом заявил РИА «Новости» бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

«Это очень сильный политический удар по режиму Зеленского и по той пропаганде, которая льется из телемарафона, что Украина всех побеждает, что потери украинской армии минимальны и так далее и так далее и так далее», — отметил Килинкаров.