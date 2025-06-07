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Регион
7 июня, 16:28

В Минобороны выразили готовность работать над обменом тел погибших прямо сейчас

Зорин: РФ прямо сейчас готова начать работы по обмену телами погибших солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Генерал-лейтенант Александр Зорин, представитель российской переговорной группы, сообщил о готовности России немедленно приступить к обмену телами погибших военнослужащих ВСУ. Он добавил, что представители российской стороны находятся в непосредственной близости от пункта обмена.

«Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, которая достигнута в результате второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сказал он.

Минобороны ждёт от Киева официальных заявлений о переносе обмена пленными
Минобороны ждёт от Киева официальных заявлений о переносе обмена пленными

Напомним, что Киев в одностороннем порядке отложил запланированный обмен пленными и передачу тел погибших украинских военных. Хотя первая группа останков уже была на месте обмена, украинская сторона отказалась их принять, не отправив делегатов и пропустив встречу. В результате, рефрижераторы с телами остались стоять в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт.

Ольга Сливченко
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