В Минобороны выразили готовность работать над обменом тел погибших прямо сейчас

Генерал-лейтенант Александр Зорин, представитель российской переговорной группы, сообщил о готовности России немедленно приступить к обмену телами погибших военнослужащих ВСУ. Он добавил, что представители российской стороны находятся в непосредственной близости от пункта обмена.

«Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, которая достигнута в результате второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сказал он.