Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 16:17

Минобороны ждёт от Киева официальных заявлений о переносе обмена пленными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Россия ожидает официального подтверждения от Украины о возможном переносе процедуры обмена телами погибших и военнопленными на следующую неделю. В настоящее время российская сторона не получила официальных уведомлений от Киева по данному вопросу, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждём официальных уведомлений по этому вопросу», — сказал он.

Life.ru публикует заявление Мединского о срыве Киевом договорённостей по передаче тел бойцов ВСУ
Life.ru публикует заявление Мединского о срыве Киевом договорённостей по передаче тел бойцов ВСУ

Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Несмотря на готовность к обмену и доставку первой партии тел, украинская сторона сорвала процесс, проигнорировав запланированную встречу и не обеспечив присутствие своих представителей. В связи с этим, рефрижераторы с телами, подготовленными для передачи Украине, остались в Брянской области.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar