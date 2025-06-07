Минобороны ждёт от Киева официальных заявлений о переносе обмена пленными
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Россия ожидает официального подтверждения от Украины о возможном переносе процедуры обмена телами погибших и военнопленными на следующую неделю. В настоящее время российская сторона не получила официальных уведомлений от Киева по данному вопросу, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждём официальных уведомлений по этому вопросу», — сказал он.
Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Несмотря на готовность к обмену и доставку первой партии тел, украинская сторона сорвала процесс, проигнорировав запланированную встречу и не обеспечив присутствие своих представителей. В связи с этим, рефрижераторы с телами, подготовленными для передачи Украине, остались в Брянской области.