Минобороны ждёт от Киева официальных заявлений о переносе обмена пленными

Россия ожидает официального подтверждения от Украины о возможном переносе процедуры обмена телами погибших и военнопленными на следующую неделю. В настоящее время российская сторона не получила официальных уведомлений от Киева по данному вопросу, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.