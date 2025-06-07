Life.ru публикует заявление Мединского о срыве Киевом договорённостей по передаче тел бойцов ВСУ
Полное заявление Мединского о срыве Киевом стамбульских договорённостей
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Российская сторона, строго следуя Стамбульским договорённостям, 6 июня начала гуманитарную акцию, предусматривающую передачу Украине свыше 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также обмен раненых, тяжелобольных и военнопленных младше 25 лет. Life.ru публикует полное заявление помощника российского лидера Владимира Мединского по данной теме.
Полное заявление Мединского о срыве Киевом стамбульских договорённостей. Видео © Life.ru
Первая партия из 1212 тел уже доставлена в район обмена, остальные готовятся к отправке. Также передан список из 640 военнопленных соответствующих категорий для начала обмена. Контактная группа Минобороны РФ находится на границе, готовая к работе.
Однако Украина неожиданно отложила на неопределённый срок приём тел и обмен военнопленными. Переговорщики с украинской стороны не прибыли на место обмена, а причины задержки называются неясными и противоречивыми.
Россия призывает Киев строго соблюдать договорённости и незамедлительно начать обмен, чтобы 1200 человек с каждой стороны могли вернуться домой, а семьи погибших получили возможность достойно похоронить 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Российская сторона подчёркивает свою полную готовность и приглашает международные СМИ убедиться в этом на месте, заявляя, что всегда выполняет свои обязательства.