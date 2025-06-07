Российская сторона, строго следуя Стамбульским договорённостям, 6 июня начала гуманитарную акцию, предусматривающую передачу Украине свыше 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также обмен раненых, тяжелобольных и военнопленных младше 25 лет. Life.ru публикует полное заявление помощника российского лидера Владимира Мединского по данной теме.

Полное заявление Мединского о срыве Киевом стамбульских договорённостей. Видео © Life.ru

Первая партия из 1212 тел уже доставлена в район обмена, остальные готовятся к отправке. Также передан список из 640 военнопленных соответствующих категорий для начала обмена. Контактная группа Минобороны РФ находится на границе, готовая к работе.