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7 июня, 12:14

Минобороны РФ подтвердило перенос обмена пленными Киевом на неопределённый срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon

Российская сторона готова была провести обмен 7 июня в рамках достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле. Однако, как сообщил генерал-лейтенант Александр Зорин, Украина в очередной раз не подтвердила участие в процедуре.

Заявление генерал-лейтенант Александр Зорин об обмене военнопленными. Видео © Telegram / Минобороны России

Обсуждался не только вопрос репатриации тел погибших украинских солдат, но и обмен военнопленными, в приоритете тяжелораненые и молодые военнослужащие до 25 лет. По заявлению Зорина, российская сторона завершила все необходимые приготовления, однако украинская делегация не прибыла в назначенное место.

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Напомним, что Россия начала масштабную гуманитарную акцию 6 июня — в соответствии со Стамбульскими договорённостями. По словам помощника президента Владимира Мединского, Москва готова передать Киеву более 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ, а также обменять тяжелораненых и пленных младше 25 лет. Первая партия тел уже была доставлена в район обмена, но украинская сторона внезапно перенесла процедуру на неопределённый срок. Российская делегация остаётся на месте и готова продолжить процесс.

Милена Скрипальщикова
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