Минобороны РФ подтвердило перенос обмена пленными Киевом на неопределённый срок

Российская сторона готова была провести обмен 7 июня в рамках достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле. Однако, как сообщил генерал-лейтенант Александр Зорин, Украина в очередной раз не подтвердила участие в процедуре.

Заявление генерал-лейтенант Александр Зорин об обмене военнопленными. Видео © Telegram / Минобороны России

Обсуждался не только вопрос репатриации тел погибших украинских солдат, но и обмен военнопленными, в приоритете тяжелораненые и молодые военнослужащие до 25 лет. По заявлению Зорина, российская сторона завершила все необходимые приготовления, однако украинская делегация не прибыла в назначенное место.