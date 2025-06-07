Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине

Российская сторона, строго следуя Стамбульским договорённостям, 6 июня начала гуманитарную акцию, включающую передачу Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также обмен раненых, тяжело больных и военнопленных младше 25 лет. Соответсвующее заявление сделал помощник российского лидера Владимир Мединский.

«Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет», — написал он в телеграм-канале.