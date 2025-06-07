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Регион
7 июня, 10:53

Россия 6 июня приступила к передаче тел погибших Украине

РФ 6 июня приступила к реализации плана по передаче тел Киеву и обмену пленными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz

Российская сторона, строго следуя Стамбульским договорённостям, 6 июня начала гуманитарную акцию, включающую передачу Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также обмен раненых, тяжело больных и военнопленных младше 25 лет. Соответсвующее заявление сделал помощник российского лидера Владимир Мединский.

«Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщил Мединский, первая партия из 1212 тел солдат ВСУ уже доставлена в рефрижераторах в район обмена, а остальные находятся в пути.

Мединский: РФ готова принять тела погибших от Киева, но их намного меньше 6000
Мединский: РФ готова принять тела погибших от Киева, но их намного меньше 6000

Напомним, 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Также Москва выразила готовность передать Киеву в одностороннем порядке 6000 тел военных ВСУ. Это даст семьям «по-человечески их похоронить» погибших бойцов. По украинским законам, киевские власти должны выплатить родственникам погибших военных около 180 миллиардов рублей.

Оксана Попова
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