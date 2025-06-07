РФ призвала Киев соблюдать договорённости и забрать тела шести тысяч военных ВСУ
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Российская сторона настоятельно призывает Украину забрать тела более 6 тысяч погибших военнослужащих ВСУ, чтобы их семьи могли достойно проводить близких в последний путь, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
По его словам, Россия полностью готова к проведению этой гуманитарной акции и находится на месте для её реализации. Он также отметил, что международные СМИ, включая телеканалы и информагентства, могут прибыть на место и лично убедиться в готовности российской стороны. Мединский подчеркнул, что Россия всегда выполняет свои обязательства.
Напомним, 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Также Москва выразила готовность передать Киеву в одностороннем порядке 6000 тел военных ВСУ. Это даст семьям «по-человечески их похоронить» погибших бойцов. Однако Киев перенёс сроки обмена телами и пленными, не уточнив причин.