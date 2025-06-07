РФ призвала Киев соблюдать договорённости и забрать тела шести тысяч военных ВСУ

Российская сторона настоятельно призывает Украину забрать тела более 6 тысяч погибших военнослужащих ВСУ, чтобы их семьи могли достойно проводить близких в последний путь, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

По его словам, Россия полностью готова к проведению этой гуманитарной акции и находится на месте для её реализации. Он также отметил, что международные СМИ, включая телеканалы и информагентства, могут прибыть на место и лично убедиться в готовности российской стороны. Мединский подчеркнул, что Россия всегда выполняет свои обязательства.