Мединский: Переговорщики от Украины не прибыли на место обмена
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что контактная группа от Минобороны уже находится на границе, где должен был состояться обмен. Однако украинские переговорщики так и не прибыли на место.
По словам Мединского, Россия подтверждает свою готовность к обмену военнопленными с Украиной и подчёркивает, что всегда выполняет свои обещания. Он также заявил, что международные журналисты могут посетить место проведения обмена, чтобы лично убедиться в готовности российской стороны.
Ранее Мединский сообщил, что приём тел погибших украинских бойцов и обмен военнопленными был неожиданно отложен по инициативе украинской стороны. Несмотря на то, что первая группа останков военнослужащих ВСУ уже была доставлена к месту обмена, представители киевской власти не только отказались их забирать, но и не направили своих переговорщиков на встречу.