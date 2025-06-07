Мединский: Переговорщики от Украины не прибыли на место обмена

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что контактная группа от Минобороны уже находится на границе, где должен был состояться обмен. Однако украинские переговорщики так и не прибыли на место.

По словам Мединского, Россия подтверждает свою готовность к обмену военнопленными с Украиной и подчёркивает, что всегда выполняет свои обещания. Он также заявил, что международные журналисты могут посетить место проведения обмена, чтобы лично убедиться в готовности российской стороны.