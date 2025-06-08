Поезда с телами погибших солдат ВСУ выдвинутся к украинской границе через час
Генерал РФ Зорин: Поезда с телами бойцов ВСУ начнут движение к границе через час
Обложка © Минобороны РФ
Россия уже доставила первую партию из 1212 тел погибших украинских военных к месту предполагаемого обмена с Киевом, поезда начнут двигаться к границе через час. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС РФ Александр Зорин. Он подчеркнул, что российская сторона намерена в полном объёме выполнить свои обязательства по обмену, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле.
«Это первая партия, первая часть, 1212 тел украинских военнослужащих. Многие из них опознаны, все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды и районам обнаружения. Также через час начинают двигаться репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих Украины», — сказал Зорин.
Сейчас Москва ожидает официального подтверждения от Украины, что передача действительно состоится и не будет срываться под надуманными предлогами киевским режимом. Всего Россия собирается отдать противнику более 6 тысяч тел.
Напомним, Россия предложила на переговорах в Стамбуле вернуть Киеву 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ. Украинские власти в одностороннем порядке уже отложили запланированный обмен пленными и передачу тел украинских военных. Грузовики-рефрижераторы с телами остались стоять в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт. Генерал-лейтенант Александр Зорин, представитель российской переговорной группы, сообщил о готовности России в любой момент приступить к обмену телами погибших военнослужащих ВСУ.