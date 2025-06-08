Поезда с телами погибших солдат ВСУ выдвинутся к украинской границе через час

Россия уже доставила первую партию из 1212 тел погибших украинских военных к месту предполагаемого обмена с Киевом, поезда начнут двигаться к границе через час. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС РФ Александр Зорин. Он подчеркнул, что российская сторона намерена в полном объёме выполнить свои обязательства по обмену, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле.

«Это первая партия, первая часть, 1212 тел украинских военнослужащих. Многие из них опознаны, все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды и районам обнаружения. Также через час начинают двигаться репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих Украины», — сказал Зорин.