Минобороны РФ: Причина затягивания Киевом сроков обмена телами не известна

Украинская сторона продолжает задерживать согласованные процедуры по обмену военнопленными и репатриации тел погибших военнослужащих. Истинные причины подобных задержек остаются необъясненными. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Вместе с тем, до настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено. Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна», — сказал он.