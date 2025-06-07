Минобороны РФ: Причина затягивания Киевом сроков обмена телами не известна
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Украинская сторона продолжает задерживать согласованные процедуры по обмену военнопленными и репатриации тел погибших военнослужащих. Истинные причины подобных задержек остаются необъясненными. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
«Вместе с тем, до настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено. Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна», — сказал он.
Напомним, ВСУ должны были забрать тела погибших бойцов ВСУ у российской стороны, но на место встречи они не прибыли. Сейчас рефрижераторы с телами для передачи стоят в Брянской области. В ГД назвали редким цинизмом перенос Незалежной сроков обмена. В МИД РФ сочли такие действия Киева выражением неуважения к своим же гражданам.