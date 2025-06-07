Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 14:06

«Редкий цинизм»: В Госдуме высказались о переносе Киевом обмена телами погибших

Слуцкий назвал редким цинизмом перенос Киевом сроков обмена телами погибших

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По словам Леонида Слуцкого, главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР, киевские власти вновь демонстрируют нежелание выполнять достигнутые договорённости. Такое высказывание политика последовало после того, как украинская сторона перенесла на неопределённый срок обмен пленными и погибшими, назначенный на сегодня.

Подобные действия, по словам председателя ЛДПР, свидетельствуют о вопиющем цинизме и глубоком неуважении к памяти своих же соотечественников, отдавших жизни на поле боя.

«Причины могут быть разные, в том числе связанные с внутренними обязательствами по выплатам. Нашей стороне не объяснили толком (ссылки на несогласованную дату — детский лепет), и исключать нельзя ни одной из версий», — высказал своё мнение политик в беседе с ТАСС.

Также Слуцкий заявил, что во всём мире уже давно распознали «гнилую суть» украинской власти.

«Не ценят ни живых, ни мёртвых»: Захарова раскритиковала позицию Киева по обмену телами
«Не ценят ни живых, ни мёртвых»: Захарова раскритиковала позицию Киева по обмену телами

Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Хотя первая партия останков уже находилась на месте обмена, украинская сторона отказалась их забирать, проигнорировав встречу и не отправив своих делегатов. В результате рефрижераторы с телами, предназначенными для Украины, так и остались стоять в Брянской области.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar