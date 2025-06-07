«Редкий цинизм»: В Госдуме высказались о переносе Киевом обмена телами погибших
Слуцкий назвал редким цинизмом перенос Киевом сроков обмена телами погибших
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По словам Леонида Слуцкого, главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР, киевские власти вновь демонстрируют нежелание выполнять достигнутые договорённости. Такое высказывание политика последовало после того, как украинская сторона перенесла на неопределённый срок обмен пленными и погибшими, назначенный на сегодня.
Подобные действия, по словам председателя ЛДПР, свидетельствуют о вопиющем цинизме и глубоком неуважении к памяти своих же соотечественников, отдавших жизни на поле боя.
«Причины могут быть разные, в том числе связанные с внутренними обязательствами по выплатам. Нашей стороне не объяснили толком (ссылки на несогласованную дату — детский лепет), и исключать нельзя ни одной из версий», — высказал своё мнение политик в беседе с ТАСС.
Также Слуцкий заявил, что во всём мире уже давно распознали «гнилую суть» украинской власти.
Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Хотя первая партия останков уже находилась на месте обмена, украинская сторона отказалась их забирать, проигнорировав встречу и не отправив своих делегатов. В результате рефрижераторы с телами, предназначенными для Украины, так и остались стоять в Брянской области.