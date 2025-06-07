По словам Леонида Слуцкого, главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР, киевские власти вновь демонстрируют нежелание выполнять достигнутые договорённости. Такое высказывание политика последовало после того, как украинская сторона перенесла на неопределённый срок обмен пленными и погибшими, назначенный на сегодня.

Подобные действия, по словам председателя ЛДПР, свидетельствуют о вопиющем цинизме и глубоком неуважении к памяти своих же соотечественников, отдавших жизни на поле боя.

«Причины могут быть разные, в том числе связанные с внутренними обязательствами по выплатам. Нашей стороне не объяснили толком (ссылки на несогласованную дату — детский лепет), и исключать нельзя ни одной из версий», — высказал своё мнение политик в беседе с ТАСС.