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Регион
7 июня, 14:20

«По-христиански»: Мединский призвал Киев принять тела своих погибших в родительскую субботу

Мединский: Киеву было бы правильно забрать тела в родительскую субботу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, обратился к украинской стороне с призывом принять тела погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что сделать это было бы особенно уместно в Троицкую родительскую субботу — традиционный день поминовения усопших в православной традиции.

«Сегодня Троицкая родительская суббота. День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих. Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», — написал Мединский в своём телеграм-канале.

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Напомним, приём тел погибших бойцов ВСУ и обмен военнопленными был отложен по инициативе украинской стороны. Первую партию тел солдат уже привезли к месту обмена, но Киев не приехал их забрать. На данный момент рефрижераторы с телами для передачи стоят в Брянской области. В ГД назвали редким цинизмом перенос Незалежной сроков обмена.

Александра Мышляева
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