«По-христиански»: Мединский призвал Киев принять тела своих погибших в родительскую субботу

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, обратился к украинской стороне с призывом принять тела погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что сделать это было бы особенно уместно в Троицкую родительскую субботу — традиционный день поминовения усопших в православной традиции.

«Сегодня Троицкая родительская суббота. День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих. Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», — написал Мединский в своём телеграм-канале.