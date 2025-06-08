Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 05:51

«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ

Украинский блогер Шарий назвал причину отказа Киева забирать тела солдат ВСУ

Рефрижераторы с первой партией тел украинских военных. Скриншот видео © Telegram / Минобороны России

Рефрижераторы с первой партией тел украинских военных. Скриншот видео © Telegram / Минобороны России

Киев даже не готовился забирать тела солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), там не разрабатывали протокол на этот случай. В этом уверен украинский блогер Анатолий Шарий, который высказал свою версию в Telegram-канале.

Он считает не совсем верной версию о том, что Украина не принимает тела погибших солдат, чтобы не выплачивать компенсации их родным. Шарий пояснил, что киевские власти и так никому не выплачивают деньги, поскольку имеется «масса лазеек» и даже закон о том, что деньги будут получены «неизвестно когда».

«Киев не принимает трупы просто потому, что Киев не готов даже технически принимать эти трупы. Они даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для того, чтобы принимать трупы, ни специалистов, ни даже продуманного протокола, как их принимать и как их идентифицировать», — объясняет блогер.

Шарий заключил, что своими действиями Киев, по сути, кричит россиянам «заройте их под забором, нам они не нужны, нам плевать!»

Украинцев призвали устроить бунт против Зеленского из-за его отказа забирать тела солдат
Украинцев призвали устроить бунт против Зеленского из-за его отказа забирать тела солдат

Напомним, Россия во время переговоров в Стамбуле согласилась отдать Украине тела 6000 солдат ВСУ. Первая партия останков уже прибыла к месту передачи, но Киев не стал забирать тела. Сейчас холодильники с останками солдат ВСУ стоят в Брянской области. В Киеве не объяснили свои решения, хотя Минобороны РФ ждёт от них официальных заявлений. В Госдуме сочли редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима. А в МИД РФ обличили отношение официального Киева к простому украинскому народу.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Анатолий Шарий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar