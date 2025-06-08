«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ

Киев даже не готовился забирать тела солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), там не разрабатывали протокол на этот случай. В этом уверен украинский блогер Анатолий Шарий, который высказал свою версию в Telegram-канале.

Он считает не совсем верной версию о том, что Украина не принимает тела погибших солдат, чтобы не выплачивать компенсации их родным. Шарий пояснил, что киевские власти и так никому не выплачивают деньги, поскольку имеется «масса лазеек» и даже закон о том, что деньги будут получены «неизвестно когда».

«Киев не принимает трупы просто потому, что Киев не готов даже технически принимать эти трупы. Они даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для того, чтобы принимать трупы, ни специалистов, ни даже продуманного протокола, как их принимать и как их идентифицировать», — объясняет блогер.