«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ
Украинский блогер Шарий назвал причину отказа Киева забирать тела солдат ВСУ
Рефрижераторы с первой партией тел украинских военных. Скриншот видео © Telegram / Минобороны России
Киев даже не готовился забирать тела солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), там не разрабатывали протокол на этот случай. В этом уверен украинский блогер Анатолий Шарий, который высказал свою версию в Telegram-канале.
Он считает не совсем верной версию о том, что Украина не принимает тела погибших солдат, чтобы не выплачивать компенсации их родным. Шарий пояснил, что киевские власти и так никому не выплачивают деньги, поскольку имеется «масса лазеек» и даже закон о том, что деньги будут получены «неизвестно когда».
«Киев не принимает трупы просто потому, что Киев не готов даже технически принимать эти трупы. Они даже не планировали принимать эти трупы. У них нет ни базы для того, чтобы принимать трупы, ни специалистов, ни даже продуманного протокола, как их принимать и как их идентифицировать», — объясняет блогер.
Шарий заключил, что своими действиями Киев, по сути, кричит россиянам «заройте их под забором, нам они не нужны, нам плевать!»
Напомним, Россия во время переговоров в Стамбуле согласилась отдать Украине тела 6000 солдат ВСУ. Первая партия останков уже прибыла к месту передачи, но Киев не стал забирать тела. Сейчас холодильники с останками солдат ВСУ стоят в Брянской области. В Киеве не объяснили свои решения, хотя Минобороны РФ ждёт от них официальных заявлений. В Госдуме сочли редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима. А в МИД РФ обличили отношение официального Киева к простому украинскому народу.