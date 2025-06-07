Депутат Верховной рады Артём Дмитрук подверг резкой критике Владимира Зеленского, заявив, что тот намеренно препятствует возвращению тел погибших украинских солдат и обмену военнопленными. Парламентарий призвал родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих оказывать давление на власти с требованием отставки главы киевского режима.

«Именно Зеленский отказался принимать тела наших погибших военных — на данный момент их 6000, которых Россия в рамках своей христианской и гуманитарной миссии хотела передать Украине в одностороннем порядке», — написал Дмитрук в соцсетях.