Украинцев призвали устроить бунт против Зеленского из-за его отказа забирать тела солдат
Нардеп Дмитрук: Зеленский сознательно отказывается от приёма тел военных ВСУ
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук подверг резкой критике Владимира Зеленского, заявив, что тот намеренно препятствует возвращению тел погибших украинских солдат и обмену военнопленными. Парламентарий призвал родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих оказывать давление на власти с требованием отставки главы киевского режима.
«Именно Зеленский отказался принимать тела наших погибших военных — на данный момент их 6000, которых Россия в рамках своей христианской и гуманитарной миссии хотела передать Украине в одностороннем порядке», — написал Дмитрук в соцсетях.
Он выразил мнение, что родственники пропавших без вести военнослужащих должны организовать акции протеста у офиса Зеленского с требованием его отставки. Дмитрук отметил, что российская сторона готова передать всех пленных — живых и погибших.
Напомним, Киев не забрал тела погибших украинских военных. Сейчас холодильники с останками стоят в Брянской области. Представители Киева не объяснили свои решения, хотя Минобороны ждёт от них официальных заявлений. В Госдуме назвали редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима. А в МИД РФ обличили отношение властей к простому украинскому народу.