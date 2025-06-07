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Регион
7 июня, 18:21

Медведев назвал две причины, из-за которых «киевские ублюдки» не забирают тела солдат ВСУ

Медведев: Киев не стал забирать тела солдат, потому что не хочет платить вдовам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Украинские власти сознательно отказываются забирать тела погибших военнослужащих, поскольку Киев опасается официально признать масштабы потерь и стремится избежать необходимости выплачивать компенсации семьям погибших. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их шесть тысяч, и они не хотят платить вдовам» — написал Медведев у себя на странице в социальных сетях.

В Минобороны выразили готовность работать над обменом тел погибших прямо сейчас
В Минобороны выразили готовность работать над обменом тел погибших прямо сейчас

Напомним, Киев отложил обмен пленными и передачу тел погибших украинских военных. Хотя первая группа останков уже была на месте обмена, украинская сторона просто не приехала. Сейчас холодильники с телами остались ждать в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт. Минобороны ждёт от них официальных заявлений о переносе обмена. В Госдуме назвали редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима.

Александра Мышляева
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