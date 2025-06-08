«Нужны только на убой»: В ГД назвали дикостью отказ Киева забирать тела
Депутат Ивлев назвал дикостью отказ Киева забирать тела солдат ВСУ
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Депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор в отставке Леонид Ивлев раскритиковал позицию украинских властей, отказавшихся забирать тела погибших военнослужащих. Парламентарий назвал такую практику «дикостью», противоречащей многовековым традициям, которые исторически соблюдались на этих землях под влиянием Русской православной церкви.
«Похоже, что киевскому режиму солдаты нужны только на убой и совершено отсутствует забота о раненых и тем более о погибших. Такое дикое отношение к своим военным полностью противоречит договоренностям в Стамбуле, игнорирует Женевские конвенции 1949 года», — сказал Ивлев РИА «Новости».
Напомним, накануне ВСУ должны были забрать тела погибших бойцов ВСУ у российской стороны, но они не приехали. В МИД РФ сочли такие действия Киева выражением неуважения к своим же гражданам. Сейчас рефрижераторы с телами находятся в Брянской области. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин отметил, что Украина может забрать погибших на следующей неделе, но официального подтверждения от киевских властей пока не было.