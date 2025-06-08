Депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор в отставке Леонид Ивлев раскритиковал позицию украинских властей, отказавшихся забирать тела погибших военнослужащих. Парламентарий назвал такую практику «дикостью», противоречащей многовековым традициям, которые исторически соблюдались на этих землях под влиянием Русской православной церкви.

«Похоже, что киевскому режиму солдаты нужны только на убой и совершено отсутствует забота о раненых и тем более о погибших. Такое дикое отношение к своим военным полностью противоречит договоренностям в Стамбуле, игнорирует Женевские конвенции 1949 года», — сказал Ивлев РИА «Новости».