Буданов* подтвердил перенос приёма тел, оправдавшись «информационным давлением» на Киев
Буданов* заявил, что обмен телами перенесён на следующую неделю
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Обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной перенесён на следующую неделю. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов*. По его словам, Киев подвергается «информационному давлению» в вопросе передачи останков.
«Украина испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена. Решение о том, кого, когда и как обменивать, не может приниматься в одностороннем порядке», — приводит его слова «Страна.ua».
Напомним, передача тел украинских военнослужащих должна была состояться ещё вчера, но представители Украины не явились на встречу. В МИД РФ это назвали неуважением киевского режима к собственным гражданам.
* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.