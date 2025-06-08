Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 12:52

Буданов* подтвердил перенос приёма тел, оправдавшись «информационным давлением» на Киев

Буданов* заявил, что обмен телами перенесён на следующую неделю

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной перенесён на следующую неделю. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов*. По его словам, Киев подвергается «информационному давлению» в вопросе передачи останков.

«Украина испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена. Решение о том, кого, когда и как обменивать, не может приниматься в одностороннем порядке», — приводит его слова «Страна.ua».

Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела бойцов ВСУ
Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела бойцов ВСУ

Напомним, передача тел украинских военнослужащих должна была состояться ещё вчера, но представители Украины не явились на встречу. В МИД РФ это назвали неуважением киевского режима к собственным гражданам.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar