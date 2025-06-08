Буданов* подтвердил перенос приёма тел, оправдавшись «информационным давлением» на Киев

Обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной перенесён на следующую неделю. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов*. По его словам, Киев подвергается «информационному давлению» в вопросе передачи останков.

«Украина испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена. Решение о том, кого, когда и как обменивать, не может приниматься в одностороннем порядке», — приводит его слова «Страна.ua».